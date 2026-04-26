Ungheria, gli oligarchi e gli scherani di Orban portano i capitali all'estero e cercano rifugio da Trump

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26 Aprile 2026 - 20.50

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Lungo le rive del Danubio, la notizia che l’era di Viktor Orbán fosse giunta al termine ha scatenato una festa durata ore. La gioia si è diffusa in tutta l’Ungheria, con persone che si scambiavano abbracci e pacche sulle spalle. Per alcuni, però, la pesante sconfitta ha innescato una corsa frenetica.

Jet privati, presumibilmente carichi dei proventi accumulati da chi ha visto crescere la propria ricchezza durante i 16 anni di governo di Orbán, avrebbero continuato a decollare da Vienna, mentre altri soggetti stanno cercando di trasferire rapidamente i propri asset all’estero, secondo fonti citate dal Guardian. Parallelamente, figure di alto livello vicine a Orbán starebbero valutando opzioni di visto negli Stati Uniti, nella speranza di ottenere incarichi in istituzioni legate all’area Maga.

È uno squarcio del terremoto politico che sta attraversando l’Ungheria mentre si prepara a voltare pagina dopo il lungo dominio di Orbán. Dal 2010, un ristretto gruppo di suoi alleati e del partito Fidesz ha accumulato enormi fortune, anche grazie al controllo crescente dell’economia e dei contratti pubblici finanziati dall’Unione europea.

Dopo le elezioni, il Guardian ha appreso che tre membri di questa cerchia ristretta avrebbero iniziato a trasferire i propri beni all’estero. I capitali si starebbero spostando verso Paesi del Medio Oriente — Arabia Saudita, Oman ed Emirati Arabi Uniti — mentre altri guardano a Australia e Singapore, secondo due fonti interne a Fidesz.

Péter Magyar, la cui opposizione Tisza ha ottenuto una vittoria schiacciante questo mese, ha lanciato l’allarme, accusando i legati a Fidesz di correre a mettere al riparo le proprie ricchezze prima dell’insediamento del nuovo governo, previsto per l’inizio di maggio.

“Gli oligarchi legati a Orbán stanno trasferendo decine di miliardi di fiorini negli Emirati Arabi Uniti, negli Stati Uniti, in Uruguay e in altri Paesi lontani”, ha scritto Magyar sui social. Ha inoltre chiesto al procuratore capo, al capo della polizia e al direttore dell’agenzia fiscale di “arrestare i criminali” e di “non permettere loro di fuggire” verso Paesi da cui l’estradizione sarebbe improbabile.

Magyar ha indicato tra coloro che potrebbero lasciare il Paese anche la famiglia di Lőrinc Mészáros, uno dei più stretti amici di Orbán, la cui ascesa da semplice saldatore a uomo più ricco dell’Ungheria è stata alimentata in parte da appalti pubblici. La sua azienda non ha risposto immediatamente alle richieste di commento.

“Ho anche ricevuto informazioni secondo cui diverse famiglie di oligarchi avrebbero già lasciato il Paese”, ha aggiunto Magyar. “Secondo le segnalazioni, avrebbero ritirato i figli da scuola e stanno organizzando personale di sicurezza fidato per la loro partenza”.

Il tentativo di trasferire ricchezze all’estero era stato inizialmente riportato da giornalisti indipendenti ungheresi, tra cui la testata investigativa Vsquare, secondo cui figure chiave vicine a Orbán stanno cercando di mettere al sicuro i propri beni prima che il nuovo governo possa congelarli o sequestrarli. Anche il sito 444.hu aveva riferito a marzo movimenti di capitali verso Dubai.

Secondo queste ricostruzioni, tali operazioni potrebbero però essere ostacolate da funzionari e forze dell’ordine che conoscono in parte ciò che è avvenuto durante gli anni di governo Orbán, aprendo la strada a un lungo lavoro di recupero di eventuali fondi pubblici sottratti e di indagine su possibili reati finanziari.

Dopo la vittoria elettorale, Magyar ha promesso un’azione decisa contro corruzione e clientelismo. “Il nostro Paese non ha tempo da perdere. L’Ungheria è in difficoltà sotto ogni punto di vista. È stata saccheggiata, derubata, tradita, indebitata e rovinata”, ha dichiarato il giorno dopo il voto. “Siamo diventati il Paese più povero e più corrotto dell’Unione europea”.

Il nuovo leader ha inoltre sostenuto che documenti potenzialmente compromettenti starebbero venendo distrutti nelle ultime settimane del governo Orbán. “Riceviamo sempre più segnalazioni di distruzione su larga scala di documenti in vari ministeri, istituzioni collegate e aziende vicine a Fidesz”, ha scritto sui social.

Il ministro degli Esteri uscente, Péter Szijjártó, il cui ministero è tra quelli accusati di aver distrutto documenti riservati, ha definito le accuse “assurde” e “indignanti”, sostenendo che siano stati eliminati solo documenti cartacei ridondanti già archiviati in formato elettronico.

Il ministero degli Esteri e l’ufficio di Orbán, che ha sempre respinto le accuse di corruzione, non hanno risposto alle richieste di commento.

Il risultato elettorale ha aperto interrogativi sul futuro di Orbán, leader di lungo corso che ha cercato di trasformare l’Ungheria, nelle sue parole, in una “pietra di prova per l’illiberalismo”, ispirando anche settori della destra globale.

Dopo il voto, Orbán ha dichiarato sui social che non intende occupare il proprio seggio in parlamento, ma che resterà alla guida di Fidesz per avviare un processo di “rinnovamento”.

Secondo una fonte vicina a Fidesz, Orbán dovrebbe recarsi negli Stati Uniti in concomitanza con l’inizio dei Mondiali di calcio e potrebbe restare lì per alcune settimane. Il viaggio era stato pianificato prima del voto del 12 aprile.

Non è chiaro dove si trovi esattamente diretto Orbán, anche se la figlia maggiore e il genero si sono trasferiti a New York la scorsa estate.

Il genero, István Tiborcz, era salito alla ribalta nel 2018 quando l’ufficio antifrode dell’UE (Olaf) aveva segnalato gravi irregolarità e un conflitto di interessi in appalti per l’illuminazione pubblica finanziati da fondi europei. Il suo rappresentante ha rimandato a un’intervista in cui Tiborcz definiva l’indagine politicamente motivata. Le autorità ungheresi non hanno rilevato violazioni di legge.

Altri esponenti legati a Fidesz starebbero inoltre cercando visti di lavoro negli Stati Uniti per inserirsi in istituzioni vicine all’area repubblicana e Maga.

“La connessione esiste già”, ha dichiarato una fonte americana, secondo cui anni di attività politica di Orbán avrebbero permesso la costruzione di una rete estesa all’interno del movimento Maga. Un legame emerso anche durante la campagna elettorale, quando il vicepresidente americano JD Vance si è recato a Budapest per sostenere Orbán.

Secondo alcuni osservatori, gli Stati Uniti potrebbero diventare un rifugio per parte dell’élite vicina a Orbán, almeno finché l’attuale amministrazione americana resterà in carica.