Mosca provoca la Ue: "Pagate il gas in rubli, dimostrate buon senso"

globalist

30 Marzo 2022 - 17.27

Preroll

Il viceministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, ha dichiarato che la Russia non ha alcuna intenzione di cambiare i termini dei contratti sulle forniture di gas all’Europa e che chiedere il pagamento in rubli è un modo per tutelare i loro interessi “dallo tsunami di sanzioni assolutamente irresponsabile che colpiscono semplicemente le fondamenta del commercio internazionale e del sistema internazionale”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il viceministro ha sottolineato che Russia è sempre stato un fornitore affidabile per tutti e intende continuare a farlo ma le sue esigenze e i suoi interessi devono essere rispettati. Ryabkov ha anche espresso la speranza che i paesi occidentali cambino le loro posizioni e utilizzino il tempo rimanente per trovare una soluzione di compromesso per uscire dalla situazione attuale.

Middle placement Mobile

“Spero che non affronteremo una guerra economica disperata. Faccio appello al buon senso di tutti coloro che possono prendere decisioni in questi giorni in Europa”, sottolinea Ryabkov.