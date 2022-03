Il governo Orban attacca Zelensky: "Kiev vuole interferire nelle elezioni in Ungheria e appoggiare l'opposizione"

globalist

30 Marzo 2022 - 17.10

Preroll

Orban, il sovranista che è molto ‘generoso’ verso Putin dal momento che non solo non aiuta l’Ucraina ma ha anche vietato il passaggio di armi attraverso il territorio ungherese ed è morbido sulle sanzioni, ora attacca Zelensky.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha accusato l’Ucraina di tentare d’ingerirsi nelle imminenti elezioni politiche magiare che si terranno il 3 aprile. Lo segnala l’agenzia di stampa Ria Novosti.

Middle placement Mobile

“La situazione è che alcuni giorni fa il capo del Ministero degli Esteri ucraino ha chiamato l’ambasciata Ucraina a Budapest per discutere la possibilità per loro d’influenzare i risultati delle elezioni in Ungheria”, ha detto Szijjarto in un video pubblicato di Facebook.

Dynamic 1

Szijjarto ha sostenuto che “sono in corso costanti negoziati” tra il governo di Kiev e l’opposizione ungherese, la quale avrebbe promesso alla parte Ucraina di “prendere immediatamente una decisione sulle forniture di armi all’Ucraina e di votare immediatamente sanzioni contro le forniture di gas e petrolio russo in Europa, compresa l’Ungheria”.