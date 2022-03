Sondaggi politici: per il Cremlino aumenta in Russia l'appoggio all'invasione dell'Ucraina

globalist

29 Marzo 2022 - 13.56

Preroll

Sondaggi politici, per quello che possono valere in Russia se non fatti da società indipendenti.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il sostegno della popolazione russa «all’operazione speciale in Ucraina e in generale alle azioni del presidente Vladimir Putin» sta registrando «una crescita senza precedenti». Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, lo riporta la Tass.

Middle placement Mobile

Secondo un sondaggio di Mosca il numero di cittadini che considerano giusta la decisione di effettuare l’operazione è passato dal 68% al 73%. «Questo è un dato di fatto», ha concluso Peskov.