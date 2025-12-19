Sondaggi politici, Meloni non capitalizza Atreju: Fdi resta sotto il 30% nonostante la propaganda

L’ultimo aggiornamento della Supermedia Agi/Youtrend, che sintetizza le intenzioni di voto nazionali sulla base dei sondaggi condotti tra il 4 e il 17 dicembre, mostra un quadro politico sostanzialmente stabile, simile a quello emerso dopo le recenti elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto.
I principali partiti registrano variazioni minime. Fratelli d’Italia, nonostante la conclusione della festa Atreju, resta praticamente invariato e si ferma al 29,8% (-0,1%). Il Partito democratico cresce leggermente dello 0,1%, raggiungendo il 22,2%, mentre il Movimento 5 Stelle perde lo 0,3%, attestandosi al 12,2%.
Prosegue il confronto serrato tra Forza Italia e Lega: il partito di Matteo Salvini cala di un decimo di punto all’8,4%, mentre gli azzurri scendono allo 8,8% (-0,2%), tra tensioni interne legate alla leadership di Antonio Tajani e le critiche di Pier Silvio Berlusconi. Avs rimane sostanzialmente stabile, al 6,4% (-0,1%).
Negli altri partiti, si segnala un recupero di Azione (+0,4%), molto presente nel dibattito sulla guerra in Ucraina, mentre Italia Viva perde lo 0,1% fermandosi al 2,5%. +Europa registra un piccolo incremento dello 0,1%, al 1,7%.
Supermedia partiti
- Fratelli d’Italia: 29,8% (-0,1)
- Partito democratico: 22,2% (+0,1)
- Movimento 5 Stelle: 12,2% (-0,3)
- Forza Italia: 8,8% (-0,2)
- Lega: 8,4% (-0,1)
- Verdi/Sinistra: 6,4% (-0,1)
- Azione: 3,5% (+0,4)
- Italia Viva: 2,5% (-0,1)
- +Europa: 1,7% (+0,1)
- Noi Moderati: 1,1% (+0,1)* non rilevato da Tecnè
Supermedia coalizioni
- Centrodestra: 48,3% (-0,1)
- Centrosinistra: 30,3% (+0,1)
- Movimento 5 Stelle: 12,2% (-0,3)
- Terzo Polo: 5,9% (+0,2)
- Altri: 3,2% (=)