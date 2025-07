Sondaggi politici: Fdi resta primo partito ma il governo di Giorgia Meloni ha un grosso calo di gradimento

globalist Modifica articolo

16 Luglio 2025 - 21.01

ATF

Fratelli d’Italia si conferma al primo posto nelle intenzioni di voto con il 28,1%, in lieve calo rispetto al mese scorso (-0,3%). Al secondo posto il Partito Democratico con il 22,1% (-0,1%), seguito dal Movimento 5 Stelle che cresce al 12,7% (+0,8%).

È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato da YouTrend per Sky TG24, diffuso oggi dall’emittente all news. In rialzo anche Alleanza Verdi e Sinistra (+0,4%, al 7,3%) e Azione (+0,4%, al 3,6%), così come +Europa (2,1%, +0,1%) e Italia Viva (2%, +0,2%). Resta stabile Forza Italia all’8,9%, mentre la Lega si attesta all’8,2% (-0,1%). Noi Moderati scende allo 0,3% (-0,1%). Gli altri partiti complessivamente raccolgono il 4,7%. Astenuti e indecisi rappresentano il 41,6%.

Continua però il trend negativo nei giudizi sull’operato del governo guidato da Giorgia Meloni: la quota di giudizi positivi scende al 34% (-3%), mentre quelli negativi salgono al 62% (+2%). La fiducia nei leader politici risulta in calo o comunque stabile. Rispetto alla rilevazione del 16 giugno, la classifica dei leader più apprezzati vede Giorgia Meloni al 34% (-1%), seguita da Giuseppe Conte stabile al 27%, Antonio Tajani al 26% (-2%) ed Elly Schlein al 25% (-1%). Restano fermi Matteo Salvini (22%), Carlo Calenda (16%) e Matteo Renzi (11%). La figura istituzionale con il più alto livello di fiducia rimane il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al 60%, pur segnando un calo del 3%.

Per quanto riguarda i giudizi sui primi mille giorni del governo Meloni, il politico più impopolare risulta essere Matteo Salvini: pur non essendo indicato come il “peggior ministro” dagli elettori della Lega, raccoglie il maggior numero di giudizi negativi (42%) tra tutti gli altri segmenti politici, sia di maggioranza che di opposizione.

Tra i ministri più apprezzati figura, oltre alla presidente del Consiglio (41%), anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani (16%). Spicca inoltre il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ottiene il 17% di valutazioni positive tra chi esprime un’opinione, risultando il più apprezzato anche da una parte consistente degli elettori di opposizione (18% in modo spontaneo, 38% tra chi esprime un giudizio).

Decisamente negativa la valutazione per la ministra del Turismo Daniela Santanché: solo l’11% esprime un giudizio positivo, a fronte del 66% di giudizi negativi. È l’unica esponente del governo bocciata anche dalla maggioranza dei suoi stessi elettori, con il 51% di pareri negativi tra gli elettori di centrodestra. I ministri che ottengono le valutazioni migliori sono Guido Crosetto alla Difesa (33% positivi, 39% negativi) e ancora Giancarlo Giorgetti all’Economia (33% positivi, 35% negativi), superando sia la premier Meloni (34% positivi, 55% negativi) che Tajani (30% positivi, 48% negativi).

Tra i provvedimenti più apprezzati del governo spicca l’inasprimento della legislazione sul femminicidio (38% dei consensi), anche se meno valorizzato tra gli elettori di centrodestra, per i quali rappresenta solo il quarto più apprezzato (34%). In testa alle preferenze del centrodestra si trova invece l’abolizione del reddito di cittadinanza, apprezzata dal 51% di questi elettori. A livello generale, si tratta del secondo provvedimento più apprezzato (29%) ma anche del quarto meno apprezzato (21%). Tra gli elettori delle opposizioni è il terzo provvedimento più osteggiato (33%), in particolare dal Movimento 5 Stelle (43%).

Seguono l’inasprimento delle regole sull’immigrazione (41%) e quelle su occupazioni e manifestazioni pubbliche (35%). Il provvedimento meno apprezzato in assoluto è quello sul Ponte sullo Stretto (36% di giudizi negativi), seguito dal Ddl Sicurezza, fortemente criticato dalle opposizioni (50%), soprattutto da PD (60%) e AVS (63%), che lo considerano il peggiore in assoluto.