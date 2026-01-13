Sondaggi politici: Fratelli d’Italia inizia il 2026 in calo, il Pd cresce

globalist Modifica articolo

13 Gennaio 2026 - 16.51

ATF

Il primo sondaggio Swg del 2026 per il Tg La7 segna un dato politicamente rilevante: dopo mesi di sostanziale stabilità, Fratelli d’Italia registra una flessione e il Partito Democratico torna a crescere. Non si tratta di scosse telluriche, ma di segnali che indicano un possibile cambio di clima nell’elettorato.

Il partito di Giorgia Meloni resta al primo posto, ma perde lo 0,4% e scende al 30,9%. Un arretramento contenuto, certo, ma significativo perché arriva all’inizio dell’anno e in una fase in cui l’azione di governo mostra crepe sempre più evidenti su economia, sanità e politiche sociali. Dopo due anni di leadership quasi incontrastata nei sondaggi, anche Fratelli d’Italia inizia a pagare il peso del governo.

All’opposto, il Partito Democratico apre il 2026 con un segnale positivo: +0,2% e un consenso che sale al 22,3%. Una crescita lenta ma costante, che indica una ritrovata capacità di parlare a una parte dell’elettorato progressista e riformista. Non è ancora un’inversione di tendenza netta, ma è un consolidamento che rafforza il Pd come principale alternativa alla destra.

Il Movimento 5 Stelle resta fermo al 12,7%, confermando una fase di stabilizzazione che lo mantiene terzo polo del sistema politico, ma senza slancio. Più interessante, invece, il quadro nel centrodestra “minore”: la distanza tra Lega e Forza Italia si riduce fino ad annullarsi, con entrambi i partiti all’8,3%. Un dato che fotografa la difficoltà degli alleati di Meloni, incapaci di recuperare terreno e sempre più marginalizzati rispetto al partito egemone della coalizione.

Segno meno anche per Alleanza Verdi e Sinistra, che scende al 6,5%, e per Azione, in calo al 2,9%. Una dinamica che pone interrogativi sulla capacità delle forze progressiste e centriste di intercettare il malcontento verso il governo, lasciando al Pd il ruolo quasi esclusivo di perno dell’opposizione.

Resta infine altissima la quota di cittadini che non si riconoscono in nessuna proposta politica: il 32% degli elettori si dice indeciso o non intenzionato a esprimersi. Un bacino enorme, che rappresenta al tempo stesso una denuncia della crisi di rappresentanza e il vero terreno di sfida per le opposizioni.

Il dato politico complessivo è chiaro: Fratelli d’Italia non è più in crescita e il Partito Democratico torna a muoversi in avanti. È solo un primo segnale, ma sufficiente a indicare che l’egemonia della destra non è intoccabile e che il 2026 potrebbe aprire una fase meno scontata nel confronto politico italiano.