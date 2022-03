La vicepremier dell’Ucraina: "Con la Russia accordo per dieci corridoi umanitari"

globalist

26 Marzo 2022 - 11.17

Spiragli di dialogo si intravvedono tra Ucraine Russia, quanto meno per quel che riguarda la possibilità di evacuazione dei civili dalle città bombardate.

È stato infatti raggiunto un accordo sulla creazione di dieci corridoi umanitari per evacuare i civili ucraini dalle città in prima linea. Lo ha annunciato il vice primo ministro di Kiev, Iryna Vereshchuk.

Parlando alla televisione nazionale, ha detto che i civili che cercano di lasciare il porto meridionale assediato di Mariupol dovranno partire su auto private perché le forze russe non stanno permettendo ai bus di superare i loro posti di blocco intorno alla città portuale meridionale.

L’agenzia di stampa Reuters ha riferito di non poter verificare in modo indipendente queste notizie. Ucraina e Russia si sono accusate a vicenda per il mancato rispetto dei corridoi umanitari nelle ultime settimane.