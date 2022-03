Ucraina, concordato il cessate il fuoco con la Russia: sei corridoi umanitari per evacuare i civili

globalist

9 Marzo 2022 - 10.03

Ucraina e Russia hanno concordato un cessate il fuoco, che scatterà dalle 9 alle 21 di oggi, ora locale, per evacuare la popolazione civile attraverso sei corridoi umanitari. Lo riporta l’agenzia di stampa Interfax. La vicepremier ucraina Iryna Vereschuk ha confermato che i corridoi umanitari sono stati confermati anche dalla Federazione russa.

Le persone fuggite dall’Ucraina sono circa 2,2 milioni



Ha raggiunto quota 2,1-2,2 milioni il numero di persone fuggite dall’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa: lo ha reso noto oggi l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. Lo riporta il Guardian. L’Alto commissario Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, durante una visita a Stoccolma ha detto che, più che parlare dei Paesi in cui andranno i profughi, “è giunto il momento di cercare di aiutare alla frontiera”.