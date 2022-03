Liz Truss: "Sanzioni revocate se la Russia si ritira dall'Ucraina senza altre aggressioni"

globalist

26 Marzo 2022 - 23.25

Guerra all’Ucraina e dialogo che non si ferma: le sanzioni imposte nel Regno Unito a individui e società russe potrebbero essere revocate se la Russia si ritirasse dall’Ucraina e garantisse che non ci saranno altre “aggressioni”. Lo ha sottolineato la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, in un’intervista al Telegraph.

“Quelle sanzioni dovrebbero terminare solo con un cessate il fuoco e un ritiro completi, ma anche con l’impegno che non ci saranno ulteriori aggressioni”, ha dichiarato Truss, sottolineando “l’opportunità” di ripristinare le sanzioni se dovessero esserci “ulteriori aggressioni in futuro. Questa è una vera leva che penso possa essere utilizzata”.