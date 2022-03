globalist

25 Marzo 2022 - 12.28

Sarà chiuso a giorni uno degli ultimi collegamenti tra la Russia e l’Unione europea. L’operatore ferroviario nazionale della Finlandia VR, infatti, sospenderà da lunedì 28 marzo il servizio tra Helsinki e San Pietroburgo.

L’operatore finlandese spiega in una nota sul proprio sito che “durante queste settimane le persone che volevano partire dalla Russia hanno avuto a disposizione un tempo adeguato per farlo. Ora a causa delle sanzioni interromperemo per il momento il servizio”.