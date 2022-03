Chi fa parte della Nato? I trenta paesi dell'Alleanza Atlantica

globalist

24 Marzo 2022 - 16.48

Chi fa parte della Nato? Ecco i paesi che fanno parte della North Atlantic Treaty Organization, ossia l’alleanza politico-militare che vede coinvolti diversi Paesi membri con l’obiettivo di salvaguardare la libertà e la sicurezza di chi ne fa parte, attraverso mezzi politici o militari.

I paesi che fanno parte della Nato sono trenta: Italia, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Uniti, Stati Uniti, Grecia, Turchia, Germania, Spagna, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia, Slovenia, Albania, Croazia, Montenegro, Macedonia del Nord.

Le varie Nazioni che hanno sancito questo Patto Atlantico hanno come fine quello di contribuire alla causa collettiva, a seconda dei mezzi che hanno a propria disposizione. Chi fa parte della NATO non è limitato in materia di difesa, anzi attraverso quest’Alleanza si possono concretizzare i propri obiettivi grazie ad una cooperazione collettiva.

Tante Nazioni si sono unite a questo Trattato solo con il passare degli anni, l’ultima infatti è stata proprio la Macedonia del Nord nel 2020. Doveva fare il suo ingresso in quest’alleanza anche l’Ucraina, che è una delle motivazioni (più corretto dire pretesti) per i quali Putin ha invaso il paese.