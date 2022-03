Biden: "Putin vuole dividere Europa e Nato, dobbiamo restare uniti"

globalist

24 Marzo 2022 - 21.31

Guerra in Ucraina e reazione di Ue e Usa: di fronte al presidente russo Vladimir Putin che vuole dividere l’Europa e la Nato, “sin dall’inizio il mio punto di vista è che la cosa più importante che noi, l’Occidente, dobbiamo fare è essere uniti, e questo sembra un eufemismo, ma voglio dire davvero, letteralmente”.

Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, arrivando al Consiglio europeo di Bruxelles dopo aver partecipato ad altri due vertici, quello della Nato e del G7, sempre a Bruxelles.

Nuovi battaglioni della Nato

“Per difendere meglio i nostri territori la Nato ha dispiegato quattro ulteriori battaglioni militari in Romania, Bulgaria e Slovacchia per rinforzare il fronte ad Est. Putin pensavo che la Nato fosse divisa ma non è stato così, la Nato non è mai stata unita come durante questi giorni e Putin sta ricevendo esattamente l’opposto di quello che aveva previsto di avere dall’Ucraina”. Queste le parole del presidente americano Joe Biden, in conferenza stampa al quartier generale della Nato Bruxelles, dopo il vertice straordinario con i leader dell’alleanza transatlantica.

La conversazione con Xi Jinping

Ho avuto una conversazione la settimana scorsa col presidente Xi Jinping e ho messo in chiaro le conseguenze che avrebbe la Cina nel caso aiutasse la Russia”.

Queste le parole del presidente americano Joe Biden, in conferenza stampa al quartier generale della Nato a Bruxelles, dopo il vertice straordinario con i leader dell’alleanza transatlantica.

“Abbiamo avuto molte discussioni anche in passato su come la Cina fosse interessata a relazioni e cooperazione economica con Usa e Unione Europa”, continua Biden. “Penso che la Cina abbia capito che il suo futuro economico sia molto più legato all’Occidente che alla Russia e sono fiducioso che non verrà coinvolta nel conflitto”, ha concluso il presidente americano.