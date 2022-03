Ucraina, Nyt: "Putin, potrebbe usare le armi nucleari minori". Ecco cosa sono

globalist

22 Marzo 2022 - 10.00

Il New York Times analizza la situazione del conflitto in Ucraina con grande attenzione allo scenario che potrebbe prefigurarsi. Le bombe russe piovono su Kiev e su Mariupol e creano “uno scenario di morte e distruzione” e l’accresciuta violenza dell’offensiva di Putin “ha fatto da sfondo alle nuove consultazioni tra gli Stati Uniti e gli alleati su come aumentare la pressione sulla Russia”, scrive il New York Times nel servizio di apertura, che riassume sia gli sviluppi dei combattimenti sul campo sia i temi che saranno al centro della nuova missione di Biden in Europa, a Bruxelles e in Polonia, per i vertici della Nato e del G7 e un incontro con il suo omologo polacco.

Un’analisi è dedicata al rischio che il conflitto diventi nucleare. Negli anni della guerra fredda, scrive il giornale, i leviatani atomici americani e russi, mille volte più potenti di quelli sganciati dagli Usa su Hiroshima e Nagasaki, funzionavano da deterrenti. Oggi la situazione si è rovesciata perché sia la Russia che gli Stati Uniti hanno armi nucleari molto meno distruttive, la cui potenza è solo una piccola frazione di quella della bomba di Hiroshima, e per questo “il loro uso forse meno spaventoso e più pensabile”.

Dunque, segnala il Nyt, “la preoccupazione per queste armi più piccole è aumentata vertiginosamente quando il presidente russo Vladimir V. Putin, durante la guerra in Ucraina, ha avvertito della sua potenza nucleare, ha messo in allerta le sue forze atomiche e ha fatto eseguire rischiosi attacchi alle centrali nucleari dai suoi militari. Il timore è che se Putin si sente messo alle strette nel conflitto, possa scegliere di far esplodere uno dei suoi ordigni nucleari minori”, rompendo il tabù della guerra atomica.