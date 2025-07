Il Giffoni Film Festival arrivato alla sua 55esima edizione: ecco il programma

redazione Modifica articolo

17 Luglio 2025 - 17.25 Culture

ATF

Tutto é pronto per la nuova edizione del Giffoni Film Festival, arrivato a più di mezzo secolo di continuità: 55 anni, che sembrano tanti, ma che in realtà lo rendono la kermesse più giovane d’Italia; ed uno dei mantra del Festival é proprio quello di spalancare le porte alle nuove generazioni, inglobando ragazzi tra giudici, critici e spettatori.

L’edizione 2025 si svolgerà dal 17 al 26 Luglio a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, confermandosi come una delle manifestazioni maggiormente rivolte al futuro: riflessione sociale, incontri, musica e sport fanno da cornice all’evento; alla cerimonia di apertura sarà presente anche Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania

Al centro di questa 55ª edizione, un concorso internazionale composto da 99 opere tra lungometraggi, cortometraggi, fiction, animazione e documentari, rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni. I temi trattati spaziano dall’amicizia alla scoperta dell’identità, fino al cambiamento sociale, con uno sguardo reale sul mondo contemporaneo. A giudicarli saranno proprio i ragazzi, protagonisti attivi di un festival che da sempre li mette al centro.

Tra le anteprime cinematografiche più attese spicca “Unicorni” di Michela Andreozzi, con Edoardo Pesce, Valentina Lodovini e Daniele Scardini, insieme al nuovo film Netflix “Tutta colpa del rock” di Andrea Jublin, interpretato da Lillo Petrolo, Naska ed Elio. Attesissimi anche alcuni titoli d’animazione di grande richiamo come “I Puffi”, “Grand Prix” e “Troppo cattivi 2”, destinati ad arrivare nelle sale dopo l’estate. Grande fermento anche sul fronte delle serie TV: “Riv4li”, nuova produzione Netflix che punta a replicare il successo di “Di4ri”. Tra gli eventi più attesi ci sarà il ritorno de “I Cesaroni“, che verrà lanciato in anteprima speciale il 19 luglio con Claudio Amendola, Matteo Branciamore, Marta Filippi e Andrea Arru, mentre il 22 luglio sarà la volta di “La vita va così”, presentato da Riccardo Milani e Virginia Raffaele, mentre il 23 spazio a “I Fantastici 4 – Gli inizi”, con il gran finale fissato per il 25 luglio, quando Tim Burton presenterà in anteprima mondiale la seconda stagione di “Mercoledì”, la sua fortunata serie Netflix.

La line-up degli ospiti del Giffoni 2025 conferma la vocazione globale del festival, con oltre 120 personalità attese dal mondo del cinema, della musica, della cultura e dello spettacolo. Tra i nomi più importanti figurano Paolo Sorrentino, Toni Servillo, Tim Burton, Francesca Chillemi, Ambra Angiolini, Virginia Raffaele, Ornella Muti, Giovanni Allevi, Edoardo Leo, Luca Marinelli, Carolina Benvenga, Francesco Montanari, Neri Marcorè, Francesco Gheghi, Bianca Panconi e Nicolas Maupas.

Giffoni non è solo un festival cinematografico, ma un ecosistema culturale ricchissimo. L’edizione 2025 porta in scena numeri importanti: 99 film in concorso, 50 registi internazionali, 6 anteprime assolute, oltre 20 eventi speciali. Il programma si arricchisce inoltre di sezioni parallele come “IMPACT!”, Giffoni Sport e di una proposta musicale che coinvolge direttamente i giovani.

Il progetto “IMPACT!” coinvolgerà 200 ragazze e ragazzi under 30 in un intenso confronto con protagonisti della politica, della scienza, della società civile e della cultura. Tra gli ospiti confermati: la Ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli, il Commissario UE Paolo Gentiloni, Federico Mollicone (Presidente Commissione Cultura della Camera), Paolo Ascierto, Giovanna Botteri, Antonio Scurati, Gino Cecchettin, la famiglia Regeni, Maurizio Landini, Vincenzo Schettini, Giovanni Esposito, Herbert Ballerina e Aurelio De Laurentiis.

Anche lo sport entra nel racconto del festival con una sezione dedicata alla narrazione dei valori dell’impegno e del superamento dei limiti. Parteciperanno campioni come Bebe Vio, Simone Fontecchio, Andy Diaz Hernandez e Ambra Sabatini. Attraverso le loro testimonianze, il festival rafforza il legame tra sport e cultura come leve fondamentali per la crescita delle nuove generazioni.

Le serate di Giffoni Valle Piana saranno animate da concerti gratuiti pensati per un pubblico giovane e appassionato. Sul palco saliranno Rocco Hunt, Big Mama, TrigNO e il duo Benji & Fede, in un mix travolgente di musica, festa e condivisione che conferma la capacità del festival di parlare con i linguaggi più autentici della contemporaneità.