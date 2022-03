Charles Michel sulla guerra in Ucraina: "Per la pace servono garanzie di sicurezza, in primis per Kiev"

globalist

20 Marzo 2022 - 16.17

Preroll

Guerra in Ucraina: “Sappiamo quali sono gli elementi che devono fare parte del processo di pace per arrivare a una soluzione. Sono le garanzie sulla sicurezza, in primis queste garanzie devono essere valide per l’Ucraina. Bisogna rispettare l’indipendenza e la sovranità di Zelensky e dell’Ucraina. Devono decidere loro le loro associazioni, capire loro la loro posizione in questo momento. Poi le garanzie di sicurezza sono una problematica annosa. Questa guerra dimostra che la posta in gioco è altissima”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel intervistato a Mezz’ora in più.

Middle placement Mobile

“La Bielorussia ha deciso in allenza con Putin di cambiare la Costituzione per consentire il dispiegamento di armi nucleari sul proprio suolo. Questo è un argomento minacciante, e queste problematiche devono essere affronte in maniera precisa perchè se vogliamo avviarci verso una soluzione queste iniziative devono essere durature”, ha spiegato Michel.

Dynamic 1

“Tutti i paesi nella regione devono fornire garanzie di sicurezza nei confronti degli altri, del Vecchio continente, è una questione di trasparenza. Queste tematiche devono essere argomento di trattativa diretta tra Russia e Ucraina ma anche l’Unione europea ha voce in capitolo. Noi vogliamo cogliere questa opportunità per potenziare difesa comune vogliamo difendere la stabilità del continente europeo”, ha detto.