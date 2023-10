Charles Michel: "Putin cerca di strumentalizzare la guerra di Gaza per denigrare la Ue"

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2023 - 01.09

«Dobbiamo valutare con lucidità la cartina globale e c’è un paese che trae beneficio in un modo o nell’altro dell’escalation di violenza ed è la Russia. Ha già iniziato a strumentalizzare la situazione per alimentare una narrativa contro l’Europa, con l’accusa di attuare un doppio standard ma non cadremo in questa trappola».

Ad affermarlo è il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel nel corso di una conferenza stampa al termine del consiglio europeo straordinario sulla crisi in Medio Oriente sottolineando che l’Ue «resterà fedele ai propri valori» e «siamo determinati a sostenere l’Ucraina finché necessario» nel conflitto con la Russia.