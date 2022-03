Ucraina, a Leopoli 109 passeggini vuoti come i 109 bambini che finora sono stati uccisi dalle bombe russe

globalist

18 Marzo 2022 - 14.10

Una strage intollerabile in Europa nel 2022. Centonove passeggini vuoti – come i centonove bambini che finora, secondo la Procura Generale ucraina, sono stati uccisi dalle bombe russe – sono stati distribuiti nella centrale piazza del mercato di Leopoli. Si tratta di una protesta silenziosa inscenata dagli ucraini per dire basta all’uccisione di bambini. Sono stati piantati anche tre cartelli che raccontano la tragedia della popolazione e ricordano il bombardamento del teatro di Mariupol.

“I passeggini simboleggiano la vita di quegli angeli che ora proteggono il cielo sopra l’Ucraina. Chiediamo a tutti gli adulti di tutto il mondo di fungere da scudo per proteggere i nostri bambini e dare loro un futuro. Proteggete i bambini ucraini e il cielo ucraino!”, ha scritto il sindaco della città, Andriy Sadovyi, su Facebook.

