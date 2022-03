Zelensky: "Karim Khan, il procuratore della Corte penale internazionale, è già in Ucraina"

globalist

16 Marzo 2022 - 15.04

Preroll

Karim Khan, il procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan, si troverebbe già in Ucraina, secondo quanto affermato dal presidente Volodymyr Zelensky, che aggiunge: “Gli occupanti russi saranno ritenuti responsabili di tutti i crimini di guerra commessi contro gli ucraini”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Zelensky ha annunciato l’arrivo di Karim Khan in Ucraina in un discorso video riportato dall’agenzia di stampa ucraina Unian: “Ho parlato oggi con il procuratore della Corte penale internazionale dell’Aia Karim Khan. È già in Ucraina, ha già iniziato a lavorare. Quindi gli occupanti saranno responsabili di tutti i crimini di guerra contro gli ucraini”.

Middle placement Mobile

La Corte penale internazionale (CPI) è l’unica corte che può incriminare Vladimir Putin. Di recente, presso la Corte internazionale di giustizia (CIG) con sede all’Aja, nei Paesi Bassi, è iniziata un’udienza sul ricorso presentato dall’Ucraina sulle ragioni addotte da Mosca per giustificare l’invasione russa. Inoltre, a seguito di un ricorso del governo ucraino, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha emesso un provvedimento cautelare.