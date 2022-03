Repressione, 800 manifestanti contro la guerra in Ucraina arrestati in Russia

globalist

14 Marzo 2022 - 10.33

Sono 800 le persone arrestate in Russia per via delle proteste contro l’invasione dell’Ucraina. Lo riferisce il sito OVD-Info precisando che 817 manifestanti sono stati portati via dalla polizia in 37 città. Sono oltre 14mila, dal 24 febbraio, la persone arrestate in Russia durante le proteste contro l’aggressione all’Ucraina.

Police officers detain a man during a protest against Russian military action in Ukraine, in Manezhnaya Square in central Moscow on March 13, 2022. (Photo by AFP)

Lo rende noto il sito indipendente OVD-Info che si occupa della tutela dei diritti umani in Russia precisando che ci sono 10 tribunali impegnati in procedimenti penali politici nella settimana che comincia domani.

