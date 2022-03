Ucraina, Macron e Scholz sentono Putin: “Immediato cessate il fuoco”

globalist

12 Marzo 2022 - 16.45

Un altro serrato colloquio dopo quello dei giorni scorsi tra Scholz, Macron e Putin: sul tavolo delle discussioni, l’immediata tregua in Ucraina.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron hanno esortato il presidente russo Vladimir Putin a concordare un “cessate il fuoco immediato in Ucraina“. Lo ha fatto sapere l’ufficio di Scholz, citando la telefonata di 75 minuti e descrivendola nell’ambito degli “sforzi internazionali in corso per porre fine alla guerra in Ucraina”. Ha aggiunto che i leader di Germania e Francia hanno invitato Putin ad avviare il processo per trovare una soluzione diplomatica al conflitto.

Nella telefonata con Putin, Macron e Scholz hanno esortato il presidente russo a “muoversi verso una soluzione diplomatica del conflitto”, ha reso noto ancora il portavoce del governo tedesco Steffen Hebestreit, sottolineando che questo colloquio rientra negli sforzi per mettere fine alla guerra. Le due parti hanno poi convenuto di non riferire altri dettagli della lunga telefonata, ha detto ancora il portavoce.

Come aveva fatto Macron, anche Scholz prima di parlare con Putin ha telefonato a Volodymyr Zelensky per avere la sua “valutazione dell’attuale situazione”, ha concluso il portavoce tedesco spiegando che i due leader hanno “convenuto di rimanere in stretto contatto”.