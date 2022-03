Ucraina, il sindaco di Leopoli chiede aiuto: "Già 200mila rifugiati di guerra"

globalist

8 Marzo 2022 - 11.03

Preroll

La città di Leopoli si trova a circa 70km dal confine polacco ed è uno tra gli avamposti presi di mira dai flussi di rifugiati che si stanno spostando dal cuore dell’Ucraina per scappare dai bombardamenti e dall’offensiva russa.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il sindaco di L’viv (Leopoli, ndr) chiede aiuto alle organizzazioni internazionali per far fronte alla situazione che vede circa 200mila persone in fuga dalla guerra e in arrivo, per le quali le autorità cittadine fanno ogni sforzo per garantire pasti ed alloggi.

Middle placement Mobile

‘‘Circa 200.000 ucraini sono già arrivati a Leopoli. Donne, bambini, anziani, in fuga dai bombardamenti, costretti a lasciare le loro case. Ospitiamo tutti, forniamo cibo e tutto il necessario. Ma i numeri stanno crescendo”, ha dichiarato il sindaco Andriy Sadovyi in un appello video.



”Abbiamo bisogno di strutture mobili per alloggi temporanei, con bagni attrezzati e punti ristoro. Serve supporto medico e psicologico, medicinali, giubbotti antiproiettile e caschi. Ospedali da campo per bambini e adulti”.