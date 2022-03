Guerra all'Ucraina, l'Osce sospende la partecipazione di Russia e Bielorussia

globalist

8 Marzo 2022 - 16.53

Guerra in Ucraina, le conseguenze di vedono ogni giorno di più.

In risposta all’aggressione su larga scala della Russia contro l’Ucraina, il Consiglio dell’Ocse ha deciso di sospendere immediatamente la partecipazione della Russia e della Bielorussia agli organismi dell’organizzazione. Il Consiglio, si legge in una dichiarazione del segretario generale, continuerà a rivedere la situazione come appropriato.

I membri dell’Ocse hanno anche incaricato il segretario generale di sviluppare proposte per rafforzare ulteriormente il sostegno al governo democraticamente eletto dell’Ucraina anche per sostenere la ripresa e la ricostruzione.