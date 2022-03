Russia, proteste contro la guerra in Ucraina: la polizia di Putin arresta oltre duemila persone

globalist

6 Marzo 2022 - 14.55

No alla guerra in Ucraina: sono oltre duemila le persone arrestate questa mattina in Russia mentre protestavano contro la guerra in Ucraina. Lo denuncia il sito per i diritti civili Ovd, spiegando che si sono svolte manifestazioni di protesta in 35 città russe. Tra gli arrestati anche bambini piccoli che erano scesi in piazza insieme ai genitori.

Tra le duemila persone arrestate oggi in Russia, per aver protestato contro la guerra in Ucraina, c’è anche la candidata al premio Nobel per la pace Svetlana Gannushkina, che oggi compie 80 anni. La presidente del Comitato di assistenza civile è stata arrestata vicino alla stazione della metropolitana Teatralnaya a Mosca e portata dalla polizia in questura.