Ucraina, l'Onu conferma: "Un milione di profughi dall'inizio della guerra" (una sola settimana)

3 Marzo 2022 - 10.51

Oltre un milione di profughi dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, è il dato comunicato dall’agenzia delle Nazioni Unite dopo la prima settimana dall’inizio del conflitto.



“In soli sette giorni, un milione di persone sono fuggite dall’Ucraina, sradicate da questa guerra insensata. Ho lavorato nelle emergenze dei rifugiati per quasi 40 anni, e raramente ho visto un esodo così rapido come questo“, recita una dichiarazione dell’Alto commissario Onu per i rifugiati Filippo Grandi. “Ora dopo ora, minuto dopo minuto, sempre più persone stanno fuggendo dalla terrificante realtà della violenza. Innumerevoli persone sono sfollate all’interno del paese. E a meno che il conflitto non termini istantaneamente, è probabile che altri milioni saranno costretti a fuggire dall’Ucraina”