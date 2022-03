Ucraina, Trenitalia farà viaggiare gratis i profughi fuggiti dalla guerra

globalist

16 Marzo 2022 - 16.39

Guerra in Ucraina, Un aiuto logistico, un gesto di concreta vicinanza alla popolazione ucraina. Sono infatti previste agevolazioni sui convogli di Trenitalia in favore dei cittadini ucraini al fine di garantire supporto alle persone in fuga dalla guerra, permettendogli di arrivare nelle strutture ricettive messe a loro disposizione e nei complessi organizzati per la cura e l’assistenza sanitaria. E’ quanto riferisce Fs News.

I profughi ucraini possono viaggiare gratuitamente sui treni Intercity, Eurocity e Regionali per raggiungere il primo luogo di destinazione o di accoglienza, entro il termine massimo di cinque giorni dal loro ingresso in Italia, sulla base di quanto stabilito dall’ultima Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (Ocdpc) del 14 marzo 2022.

Il personale addetto alla verifica dei titoli di viaggio è autorizzato a ricevere le dichiarazioni dei viaggiatori che attestino il possesso dei requisiti registrandone i dati anagrafici di base, quali nome, cognome, estremi del documento di identificazione e la data dell’ingresso in territorio italiano, anche ai fini di successivi controlli.

I profughi ucraini possono utilizzare i convogli di Trenitalia esibendo la certificazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti a un test molecolare effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero nelle 48 ore antecedenti a un test antigenico risultato negativo, comunque entro il limite massimo di cinque giorni dal tampone se negativo. Resta valido l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 su tutti i mezzi di trasporto.