La Polonia si prepara per nuova ondata di profughi dall'Ucraina, ormai senza elettricità e acqua

18 Novembre 2022 - 14.59

La Polonia si prepara per la probabile nuova ondata di profughi provenienti dall’Ucraina dove i russi stanno distruggendo brutalmente l’infrastruttura energetica. Lo ha detto il presidente polacco Andrzej Duda oggi a Rzeszow, la città nel sud del Paese che a partire da marzo scorso ha accolto in massa gli ucraini in fuga a causa della guerra. «Avete superato il test brillantemente», ha ringraziato il capo di Stato ribadendo la richiesta di solidarietà. Secondo Duda, la Polonia vedrà a breve nuovi massicci arrivi di ucraini privati della possibilità di vivere d’inverno nelle loro case distrutte, senza la corrente e non riscaldate.

Le statistiche della Guardia di frontiera polacca informano che ogni giorno entrano nel territorio polacco circa 20 mila persone dall’Ucraina (22,1 mila nelle ultime 24 ore) mentre dall’inizio della guerra gli ingrssi sono stati 7,8 milioni e mentre sono rientrate in Ucraina 6 milioni di persone. Secondo la ministra polacca per l’integrazione Agnieszka Scigaj attualmente in Polonia risiede circa 1,4 milione di profughi ucraini. A quella cifra si aggiunge però – secondo Oko.press – 1,35 milione di ucraini che risiedevano nel Paese prima dell’inizio della guerra. La maggior parte abita nell grandi città, come Varsavia, Katowice, Breslavia, Danzica. Soltanto nella capitale polacca dall’inizio dell’aggressione russa in Ucraina sono nati 289 bambini ucraini; attualmente 18 mila bambini ucraini frequentano scuole e asili nidi, dove sono sostenuti da 300 assistenti di lingua ucraina per aiutarli a comunicare con gli insegnanti polacchi.