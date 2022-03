La Turchia blocca il passaggio di quattro navi militari russe nel Bosforo

globalist

2 Marzo 2022 - 10.48

Guerra in Ucraina, Erdogan al momento non aiuta Putin: su richiesta della Turchia, la Russia ha revocato la richiesta di far passare quattro navi militari attraverso il Bosforo. Lo ha detto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu all’emittente Haberturk, secondo quanto riferisce il Guardian.

La decisione è stata presa anche prima che la Turchia decidesse di chiudere il Bosforo, dopo aver definito domenica il conflitto in Ucraina “una guerra”. La definizione permette la chiusura al passaggio delle navi da guerra russe in virtù della convenzione di Montreux.

“La Russia ha detto che quattro delle sue navi avrebbero attraversato gli stetti il 27-28 febbraio, tre delle quali non registrate presso le sue basi nel mar Nero. Abbiamo detto alla Russia di non mandare queste navi e la Russia ha detto che non avrebbero attraversato gli stretti”, ha detto Cavusoglu.