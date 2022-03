Ucraina, la Farnesina insiste: "Gli italiani lascino subito Kiev"

globalist

1 Marzo 2022 - 11.28

A fronte dell’intensificarsi dell’offensiva russa, in Ucraina, la Farnesina ha diramato una nota nella quale informa gli italiani “ancora presenti nella capitale Ucraina e dintorni è raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare Kiev, negli orari in cui non c’è il coprifuoco”.

Inoltre, una fondamentale indicazione: “Si raccomanda la massima cautela”, si legge nel messaggio rivolto ai connazionali sul sito ‘Viaggiare sicuri’ della Farnesina, nel suo aggiornamento sulla situazione in Ucraina