Ucraina, la Farnesina raccomanda agli italiani in Russia di "rientrare in patria"

globalist

28 Febbraio 2022 - 11.16

Preroll

La tensione tra Ucraina e Russia sta spingendo i governi a prendere provvedimenti nei confronti dei tanti cittadini che vivono nelle zone di guerra. Con una nota pubblicata sul sito Viaggiare sicuri del Ministero degli Esteri, la Farnesina “raccomanda fortemente ai connazionali presenti in Russia a titolo temporaneo (turisti, studenti, persone in viaggio d’affari e simili) di organizzarsi tempestivamente per rientrare in Italia”. Messaggi simili sono arrivati anche dagli Stati Uniti e da altri paese del territorio europeo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“La chiusura dello spazio aereo ai voli provenienti dalla Federazione Russa, a partire dal 27 febbraio, comporta cancellazioni di voli e sospensione del traffico aereo tra la Federazione Russa e i Paesi dell’Ue, inclusa l’Italia” – si legge sul sito del Ministero. “In considerazione di questa misura e di possibili ulteriori restrizioni nelle prossime ore, si raccomanda fortemente ai connazionali di informarsi sui requisiti sanitari per il transito in Paesi esteri su questo sito e sui siti della rete diplomatico-consolare. In questo quadro, si raccomanda inoltre di posticipare tutti i viaggi verso la Federazione Russa”.

Middle placement Mobile

“I connazionali presenti nel Paese e in procinto di rientrare in Italia devono contattare tempestivamente la compagnia aerea di riferimento per informazioni su itinerari alternativi. Risultano tuttora attivi voli con scalo a Istanbul, Doha, Abu Dhabi e Dubai. Per raggiungere lo spazio Schengen via terra, sono disponibili bus da San Pietroburgo (Obvodnoy kanal 36, stazione pullman centrale) per Tallin, Estonia”, conclude la nota di Viaggiare sicuri.