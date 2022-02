Russia, Prodi spiega le mosse della Cina: "Non vuole farsi trascinare da Putin"

globalist

28 Febbraio 2022 - 12.38

Preroll

Sulla scacchiera mondiale, il posizionamento della Cina è tra i più delicati in questo momento. Il colosso asiatico non si è allineato alla visione europea del conflitto ma non ha mostrato neanche estrema vicinanza con la posizione di Putin.

L’ex presidente del consiglio Romano Prodi è intervenuto sulla questione.

“La Cina sta dando alla Russia il minimo di appoggio per non rompere l’alleanza, ma niente di più. Ricordiamo che Xi Jin Pin non ha ancora riconosciuto l’annessione della Crimea. Fa tutto quello che non significa un appoggio specifico a quest’azione, mantiene l’amicizia di prima, ma non di più”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“La Cina da un lato viene favorita perché tiene gli Stati uniti lontani dal fronte cinese, ma ha ancora bisogno di tempo per continuare a crescere e vuole utilizzare il tempo in suo favore.

La Cina non si farà trascinare in un’avventura troppo affrettata dalla Russia” – ha concluso Prodi a Radio 24.