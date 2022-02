Abramovich mediatore tra Putin e Zelenski: il magnate russo coinvolto nelle trattative

globalist

28 Febbraio 2022 - 12.55

Roman Abramovich, secondo il Jerusalem Post, su richiesta dell’Ucraina, è in Bielorussia per assistere nei negoziati tra Russia e Ucraina. Il milionario russo, che ha passaporto anche israeliano, è “stato richiesto dall’Ucraina per aiutare nei colloqui e ha viaggiato fino in Bielorussia per partecipare alle discussioni”.

Abramovich ha contatti stretti con le comunità ebraiche sia in Ucraina sia in Russia. Il Jerusalem Post ha citato anche l’ambasciatore ucraino in Israele Yevgen Kornichuk il quale, pur non commentando in maniera specifica il coinvolgimento di Abramovich nei colloqui in Bielorussia, ha comunque aggiunto: “Apprezziamo chiunque possa aiutare, se ha abbastanza influenza”.