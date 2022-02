Russia-Ucraina, l'appello dell'Unhcr: "I Paesi confinanti tengano le frontiere aperte"

globalist

24 Febbraio 2022 - 14.17

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi si è detto estremamente preoccupato per la situazione ucraina. “Siamo gravemente preoccupati per il rapido peggioramento della situazione e per l’azione militare in corso in Ucraina. Le conseguenze umanitarie sulle popolazioni civili saranno devastanti: in guerra, non ci sono vincitori ma solo innumerevoli vite a rischio”.

“Abbiamo già ricevuto notizie di vittime e persone che hanno cominciato a fuggire dalle loro case in cerca di sicurezza. Le vite umane e le infrastrutture civili devono essere protette e salvaguardate in ogni momento, in linea con il diritto internazionale umanitario”.

“L’Unhcr – ha detto Grandi – sta lavorando con le autorità, le Nazioni Unite e altri partner in Ucraina ed è pronto a fornire assistenza umanitaria ovunque sia necessario e possibile. A tal fine, devono essere garantiti sicurezza e accesso per gli interventi umanitari”. Grandi invita quindi i governi dei paesi vicini “a mantenere le frontiere aperte per coloro che cercano sicurezza e protezione”.

“Siamo pronti a sostenere gli sforzi di tutti nella risposta a qualsiasi movimento forzato di persone, a tal fine abbiamo rafforzato le nostre operazioni in Ucraina e nei paesi limitrofi”.