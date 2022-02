Bolsonaro va a omaggiare Putin e dopo a fare campagna elettorale per Orban

globalist

14 Febbraio 2022 - 19.27

Prima dallo Zar Putin e poi a fare campagna elettorale per Orban il sovranista liberticida.

La Russia ha confermato che il presidente brasiliano Jair Bolsonaro si recherà in visita nel Paese mercoledì prossimo, 16 febbraio.

La scorsa settimana, i media brasiliani avevano riferito che Bolsonaro sarebbe arrivato nella capitale russa nel pomeriggio di domani per un incontro con il presidente Vladimir Putin la mattina seguente. Secondo il ministero degli Esteri brasiliano, Bolsonaro dovrebbe essere a Mosca dal 14 al 17 febbraio.

“(Si svolgerà) mercoledì. Questa è la visita ufficiale del presidente brasiliano”, ha confermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. I due presidenti discuteranno “delle relazioni bilaterali”.

“Abbiamo una ricca agenda bilaterale”, ha aggiunto il portavoce della presidenza russa.

Per giovedì è invece previsto un incontro tra Bolsonaro e il primo ministro ungherese Viktor Orban a Budapest dove il fascista brasiliano andrà a fare campagna elettorale in vista delle prossime elezioni politiche che si svolgeranno in Ungheria.