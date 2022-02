Il Ministro degli Esteri ucraino: "La tensione tra Usa e Russia aumenta, ma siamo preparati"

globalist

13 Febbraio 2022 - 12.19

Preroll

Il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha dichiarato che “negli ultimi giorni non sono stati registrati drastici cambiamenti alla frontiera con la Russia”. Ma a livello diplomatico, sta crescendo la tensione tra Washington e Mosca, accusata di incrementare la propria presenza militare a ridosso del territorio ucraino.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Senza cambiamenti sostanziali anche le attività nei ‘territori occupati’, ha aggiunto, parlando delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, nell’est del paese.

Middle placement Mobile

L’Ucraina, ha quindi proseguito, continua “a lavorare attivamente con gli alleati e dall’interno”, certa che la diplomazia sia l’unica via percorribile per risolvere la crisi. “L’Ucraina non è sola. La situazione è sotto controllo e il paese è preparato a qualunque tipo di scenario”, ha assicurato.