Minaccia russa, la Danimarca è disposta ad accogliere militari statunitensi

10 Febbraio 2022 - 19.11

La Danimarca ha annunciato la propria disponibilità ad accogliere militari statunitensi sul proprio territorio, nel quadro della crisi e della possibile escalation militare con la Russia. L’annuncio è arrivato nel contesto di un nuovo accordo bilaterale volto a facilitare lo spostamento delle truppe in Europa.

“Gli Stati Uniti hanno teso la mano alla Danimarca proponendo una cooperazione bilaterale in materia di difesa: la forma esatta di questa cooperazione non è ancora stata definita ma potrebbe includere la presenza di militari, equipaggiamento e altro materiale sul suolo danese”, ha spiegato in conferenza stampa la premier danese Mette Frederiksen.

Frederiksen ha puntualizzato che i negoziati in corso per definire l’intesa non hanno subito alcuna accelerazione a causa della crisi ucraina, pur ammettendo che l’attuale situazione “illustra la necessità di una cooperazione rafforzata”.

“La Nato e gli Stati Uniti sono i garanti della nostra sicurezza, ed è per questo che facciamo fronte comune con gli Stati Uniti nel momento in cui valori occidentali come la democrazia e la libertà vengono messi a rischio” ha concluso il ministro della Difesa danese, Morten Bødskov.