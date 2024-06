Paura in Danimarca: la premier Mette Frederiksen presa a pugni nel centro di Copenaghen

globalist Modifica articolo

7 Giugno 2024 - 22.20

ATF

Paura in Danimarca per la premier Mette Frederiksen, aggredita in strada a Copenaghen. È stata avvicinata al mercato in piazza Kultorvet, nel cuore della città, da un uomo che l’ha presa a pugni. L’aggressore, riferisce la sede della stessa politica, è stato subito bloccato e arrestato. La premier, che non è in pericolo di vita, si è detta “scioccata” dall’accaduto.

L’ufficio della premier Mette Frederiksen non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni sulla questione. La polizia della capitale danese conferma l’accaduto, ma non ha fornito ulteriori commenti.

