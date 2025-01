Il re di Danimarca manda segnali a Trump: cambia lo stemma reale per dare più rilievo alla Groenlandia

Powered by

7 Gennaio 2025 - 22.39

Re Federico X di Danimarca ha modificato lo stemma reale, enfatizzando i simboli della Groenlandia e delle Isole Faroe, rappresentati rispettivamente da un orso polare e un ariete. La decisione è stata interpretata come un messaggio diretto al futuro presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

A meno di un anno dalla sua ascesa al trono, dopo la decisione della regina Margherita di abdicare alla fine del 2023, Federico X ha dichiarato apertamente la sua intenzione di preservare l’integrità territoriale del Regno di Danimarca, che include la Groenlandia, territorio autonomo, e l’ex colonia delle Isole Faroe.

Per oltre 500 anni, gli stemmi reali danesi includevano tre corone, simbolo dell’Unione di Kalmar, che univa i regni di Danimarca, Norvegia e Svezia dal 1397 al 1523. La nuova versione dello stemma sostituisce le corone con rappresentazioni più evidenti dell’orso polare e dell’ariete, sottolineando l’importanza della Groenlandia e delle Isole Faroe. La modifica arriva in un periodo di crescenti tensioni sul futuro della Groenlandia, la cui politica estera e di sicurezza è ancora controllata dalla Danimarca.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della monarchia, le modifiche, introdotte con decreto il 20 dicembre, riflettono il desiderio del re di “creare uno stemma moderno che rispetti la storia e la tradizione araldica”. Mentre nella versione adottata nel 1972 i simboli della Groenlandia e delle Isole Faroe erano confinati in uno dei quattro campi dello stemma, nella nuova versione sono stati ingranditi e occupano campi separati. Gli altri due campi rappresentano lo stemma della Danimarca e quello della regione dello Jutland meridionale, entrambi raffiguranti leoni blu.

La decisione del re si inserisce in un contesto di controversie sollevate dalle dichiarazioni di Donald Trump, presidente eletto degli Stati Uniti, che lo scorso dicembre aveva definito “una necessità assoluta” l’acquisizione della Groenlandia da parte degli Usa. Trump aveva già espresso simili intenzioni durante il suo primo mandato. Il primo ministro della Groenlandia, Mute Egede, ha nuovamente ribadito che “la Groenlandia non è in vendita”.

Intanto, l’aereo di Donald Trump Jr è atterrato a Nuuk, capitale della Groenlandia, per una breve visita privata. L’arrivo, documentato da riprese video, è avvenuto poco prima delle 14 ora italiana sulla pista innevata dell’aeroporto, lungo il fiordo. Questa visita coincide con il rinnovato interesse di Donald Trump per l’isola.

Il 7 gennaio, Trump ha annunciato la visita del figlio in Groenlandia, scrivendo sui social: “La Groenlandia è un posto incredibile e le persone trarranno grandi benefici se e quando diventerà parte della nostra nazione… Rendiamo di nuovo grande la Groenlandia”.