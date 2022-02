Crisi Ucraina-Russia: arrivate in Polonia il primo contingente di militari americani

globalist

5 Febbraio 2022 - 16.32

Le manovre occidentali, in particolar modo degli Usa, per prepararsi ad una eventuale invasione dell’Ucraina da parte dei russi, continuano serrate.

E’ infatti atterrato all’aeroporto di Jasionka, nel sud della Polonia, un aereo con i primi soldati americani dell’82ma divisione aviotrasportata dispiegati da Washington nel Paese nel quadro di un rafforzamento militare nell’Europa orientale nel pieno delle tensioni tra Russia e Ucraina. Lo hanno riferito i media polacchi.

Secondo quanto riferito dal Pentagono, 1.700 militari saranno dispiegati in Polonia, mentre altri 300, del 18mo corpo aviotrasportato, in Germania. Mille militari che attualmente fanno parte dello squadrone di fanteria “Stryker”, di base in Germania, si sposteranno invece in Romania.

Ieri intanto il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ha annunciato che la Polonia inizierà la prossima settimana a fornire armi “per difendersi” all’Ucraina, inclusi mortai e sistemi di difesa antiaerea portatili.