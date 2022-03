Mariupol vicina a cadere: colonne di truppe russe sono entrate in città

globalist

22 Marzo 2022 - 18.54

Preroll

Guerra in Ucraina, battute finali per la città martire. Gruppi delle forze armate russe sono entrati a Mariupol, città ucraina sotto assedio. Lo riferisce un funzionario della Difesa americana, scrive il Guardian.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Più di 200.000 persone sono intrappolate a Mariupol, dove la situazione è stata descritta come un “paesaggio infernale, gelido, crivellato di cadaveri ed edifici distrutti”, secondo Human Rights Watch.

Middle placement Mobile

Due “bombe super potenti” hanno scosso la città oggi nonostante fossero in corso operazioni di salvataggio, hanno affermato le autorità locali. “È chiaro che gli occupanti non sono interessati alla città di Mariupol, vogliono raderla al suolo, per ridurla in cenere”.