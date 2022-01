Gli Usa annunciano la messa in allerta in Ucraina, il Cremlino: "Grande preoccupazione"

globalist

25 Gennaio 2022

Preroll

La questione tra Usa e Russia sta preoccupando il mondo intero: lunedì gli Usa hanno annunciato la messa in allerta di 8.500 militari. Il Cremlino ora guarda con “grande preoccupazione” a quelli che definisce “i tentativi di alzare la tensione riguardo all’Ucraina”. Queste le parole del portavoce Dmitry Peskov.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Intanto, “prima della fine della settimana”, il presidente russo Vladimir Putin e quello francese Emmanuel Macron avranno un colloquio. L’incontro fa parte delle iniziative di Parigi per favorire una de-escalation.

Middle placement Mobile

Avviate esercitazioni unità corazzate russe in Crimea

Intanto la Russia ha avviato esercitazioni con carri armati in Crimea, secondo quanto annunciato dalla flotta del Mar Nero. “Gli equipaggi dei tank T-72B3 facenti parte delle unità corazzate del Distretto militare meridionale hanno cominciato un’esercitazione di tiro nel centro di addestramento di Angarsky”, si precisa nella nota, citata dalla Tass.

Dynamic 1

Ministro Ucraina: a oggi nessuna minaccia di invasione russa

Una minaccia di invasione dell’Ucraina da parte della Russia al momento “non esiste”. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino, Alexei Reznikov in un’intervista alla televisione Ictv di Kiev. “Ci sono scenari rischiosi, sono possibili in termini di probabilità in futuro – ha aggiunto – ma a oggi una tale minaccia non esiste”. “Fino a oggi – ha insistito – le forze armate russe non hanno creato unità d’attacco tali da mostrare che siano pronte a un’offensiva domani”.