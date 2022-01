Tensione Russia-Ucraina, gli Usa pensano di schierare migliaia di truppe al confine

globalist

24 Gennaio 2022

Joe Biden sembra essere sul punto di cambiare approccio nei confronti della difficile situazione al confine con l’Ucraina: il Presidente degli Stati Uniti sta considerando la possibilità di schierare diverse migliaia di truppe statunitensi, oltre a navi da guerra e aerei, presso gli alleati della Nato nei Paesi baltici e nell’Europa orientale.

La decisione, di cui riferisce il New York Times, rappresenterebbe un importante svolta per l’amministrazione Biden, che fino a poco tempo fa aveva preso una posizione moderata sull’Ucraina. Ma poiché il presidente russo Vladimir Putin ha intensificato le sue azioni minacciose nei confronti dell’Ucraina e, in considerazione del fatto che i colloqui tra funzionari americani e russi non sono riusciti a scoraggiarlo, l’amministrazione si starebbe ora allontanando dalla sua iniziale strategia attendista, secondo le fonti.

In un incontro avvenuto sabato a Camp David, alti funzionari del Pentagono hanno presentato a Biden diverse opzioni che prevedono lo spostamento di risorse militari americane in un’area molto più vicina alla Russia di Putin. Le opzioni, hanno spiegato i funzionari Usa, includono l’invio da 1.000 a 5.000 soldati nei paesi dell’Europa orientale, con la possibilità di aumentare di dieci volte quel numero se la situazione dovesse deteriorarsi.

Biden dovrebbe prendere una decisione già questa settimana, hanno detto le fonti. Il presidente starebbe valutando l’operazione mentre la Russia ha intensificato la sua posizione minacciosa contro l’Ucraina, incluso l’ammassamento di oltre 100.000 soldati e armi al confine e lo stazionamento di forze russe in Bielorussia. Sabato scorso, la Gran Bretagna ha accusato Mosca di sviluppare piani per installare un leader filo-russo in Ucraina.