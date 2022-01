Bill De Blasio non si candiderà a governatore di New York: l'annuncio su Twitter

globalist

18 Gennaio 2022

Bill De Blasio non si candiderà come governatore di New York: l’ex sindaco lo ha annunciato oggi in un tweet, interrompendo così gli sforzi fatti negli ultimi mesi per cercare fondi e sostengo per un’eventuale candidatura.

“Non mi candido a governatore dello stato di New York ma destinerò ogni mia energia a lottare contro l’ineguaglianza in questo stato”, ha scritto il democratico italoamericano su Twitter.

La decisione sembra segnare, almeno per il momento, la fine della traiettoria politica di De Blasio, che nei due mandati alla guida di New York ha conosciuto momenti di grande popolarità, ma anche battute di arresto. Nel 2019, il democratico ha anche tentato la corsa per la Casa Bianca, non riuscendo però a far effettivamente decollare la sua candidatura alle primarie.