De Blasio: "Candidato governatore dello stato di New York? Ci penserò tra una settimana"

28 Dicembre 2021

Il suo predecessore, Andrew Cuomo, che si è dimesso per le accuse di molestie sessuali era un esponente dell’ala moderata del partito democratico. Invece il sindaco di New York – tra pochi giorni ex – de Blasio è su posizioni molto più di sinistra. E questo potrebbe determinare anche un cambio di rotta nella gestione dello Stato.

Il sindaco uscente di New York, Bill de Blasio, ha detto che “molto presto” deciderà se si candiderà a governatore dello stato. “Ho ancora un’altra settimana mi concentrerò ovviamente sulla lotta al Covid”, ha detto il democratico riferendosi alla fine del suo secondo mandato da sindaco all’inizio dell’anno.

“Completerò questa lotta e poi c’è una nuova lotta davanti per cambiare questo Stato”, ha aggiunto de Blasio che da mesi viene indicato come sfidante nelle primarie dem di Kathy Hochul, diventata governatrice dopo le dimissioni di Andrew Cuomo, travolto dallo scandalo delle molestie sessuali.

Se verrà confermata la sua candidatura, l’ormai ex sindaco si troverà a competere in primarie particolarmente affollate, dal momento che sono state annunciate anche le candidature del deputato Thomas Suozzi e del Public Advocate di New York, Jumaane Williams.