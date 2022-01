L'Ungheria è il primo paese Ue ad autorizzare la quarta dose per tutti

globalist

13 Gennaio 2022

Con buona pace dei no vax che guardano all’Ungheria di Orban come la patria dei diritti, da oggi c’è la possibilità per tutti gli ungheresi di ricevere la quarta dose di vaccino. Lo ha annunciato l capo di gabinetto del premier Viktor Orban, Gergely Gulyás, secondo quanto riportato dal Guardian.

L’Ungheria diventa così il primo paese Ue a partire con la quarta dose per tutti. Grecia e Danimarca hanno dato il via libera solo per i vulnerabili. Fuori dall’Europa invece gli unici paesi ad aver approvato la nuova dose sono Israele e Cile.

Per quanto riguarda gli altri paesi europei, nei Paesi Bassi in teoria dovrebbero scadere domani le restrizioni dovute alla quarta ondata di Covid e si stanno moltiplicando le manifestazioni per permettere anche solo una parziale riapertura. Alcune autorità locali hanno addirittura minacciato di decidere in autonomia, con il rischio di creare una situazione caotica.

In Spagna è arrivato invece il via libera alla terza dose di vaccino per tutti gli over 18: fino a questo momento, il booster era riservato solo a chi aveva più di 40 anni. È stato inoltre ridotto da 6 a 5 mesi l’intervallo che deve trascorrere dal completamento del primo ciclo.