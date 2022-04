Covid, al via la quarta dose: dedicata agli over 80 e alle persone fragili

globalist

12 Aprile 2022 - 10.31

La somministrazione della quarta dose di vaccino anti covid è partita, per la popolazione over 80, per gli ospiti delle residenze per anziani e per le persone fragili dai 60 anni in su.

“Le prime somministrazioni partiranno da Rieti e successivamente in tutte le altre asl. Sara’ possibile prenotare secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o le farmacie.” A confermarlo è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Si ricorda che la vaccinazione con quarta dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal ministero. Ricordiamo inoltre che chi e’ stato positivo dopo la terza dose (booster) è esentato dal nuovo richiamo”.