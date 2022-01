Summit tra Russia e Usa sull'Ucraina, Blinken: "Non credo ad alcuna svolta ma..."

globalist

9 Gennaio 2022

Tra Russia e Stati Uniti c’è una forte tensione sull’Ucraina con i russi che hanno le truppe ammassate alla frontiera.

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken non si aspetta alcuna svolta nei colloqui informali sulla sicurezza tra Stati Uniti e Russia al via domani a Ginevra, ma spera di trovare almeno un terreno d’intesa sulla crisi in Ucraina. “Non penso che assisteremo ad alcuna svolta” ha detto alla Cnn il capo della diplomazia Usa, come riporta l’agenzia Reuters.

La delegazione russa a Ginevra

E’ arrivata a Ginevra la delegazione russa che domani avrà colloqui con i funzionari americani sulla crisi ucraina. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo diffondendo un video dell’aereo della delegazione all’aeroporto di Ginevra. Il primo incontro è previsto per la serata, ma i colloqui centrali si terranno domani.

Da parte russa, i colloqui saranno condotti dal vice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov. Almeno una manifestazione si è svolta a Kiev per chiedere all’Occidente di dire ”no” all’ultimatum formulato dal presidente russo Vladimir Putin, come ha scritto il quotidiano ucraino Den.