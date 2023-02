Joe Biden potrebbe incontrare Volodymyr Zelensky in Polonia. Intanto Blinken vola a Pechino per parlare anche di Kiev

globalist Modifica articolo

1 Febbraio 2023 - 10.09

Joe Biden potrebbe incontrare Volodymyr Zelensky in Polonia. Lo riporta il quotidiano polacco “Dziennik Gazeta Prawna”, con riferimento a una fonte diplomatica a Kiev. Il presidente americano dovrebbe effettuare un viaggio in Europa in occasione dell’anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina del 24 febbraio. Zelensky intende presentare a Biden il suo piano di pace in 10 punti, inclusa la creazione di un tribunale speciale per indagare sui crimini di guerra commessi dagli occupanti russi. Allo stesso tempo, saranno condotti negoziati sugli armamenti per l’Ucraina.

Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, intende sollevare la questione del conflitto in Ucraina durante il suo viaggio ufficiale in Cina, previsto il 5 e 6 febbraio. Lo ha anticipato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, John Kirby. Secondo il portavoce, uno dei principali obiettivi della visita a Pechino sarà il rilancio dei canali di comunicazione tra le due maggiori potenze mondiali in materia di sicurezza, cambiamento climatico e altre questioni di mutuo interesse, interrotti a seguito della visita a Taiwan della ex presidente della Camera Usa Nancy Pelosi, lo scorso agosto.