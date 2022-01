Amnesty chiede a Biden di chiudere il lager di Guantanamo dopo venti anni

globalist

8 Gennaio 2022

Guantanamo luogo di tortura e di negazione della democrazia.

Amnesty International ha chiesto al presidente americano Joe Biden di chiudere il centro di detenzione di Guantanamo Bay, a Cuba. Era stato aperto l’11 gennaio di venti anni fa durante l’Amministrazione dell’allora presidente repubblicano George W. Bush per i terroristi coinvolti negli attentati dell’11 settembre del 2001.

L’esperto di Amnesty a Washington, Sumit Bhattacharyya, ha ricordato alla Dpa come Guantanamo sia nota per le torture commesse, le punizioni arbitrarie e ingiuste dei suoi detenuti. Bhattacharyya ha quindi chiesto a Biden di processare il personale di Guantanamo coinvolto in attività illegali. Ora nella struttura detentiva si trovano 39 prigionieri.

Già il successore di Bush, il democratico Barack Obama, voleva chiudere la struttura, ma si scontrò con l’opposizione al Congresso.

Il repubblicano Donald Trump ha invece mantenuto Guantanamo attiva.