Boris Johnson: "Per la variante Omicron nelle prossime due settimane pressione sugli ospedali"

globalist

3 Gennaio 2022

Preroll

In Inghilterra la situazione si aggrava soprattutto per l’elevato numero di contagi che potrà portare a breve ad un intasamento delle strutture sanitarie perché in troppi ancora non hanno ricevuto la terza dose di richiamo del vaccino.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La pressione sul servizio sanitario nazionale (Nhs) per le “prossime due settimane e forse di più” sarà “considerevole”. Lo ha affermato oggi il primo ministro britannico, Boris Johnson.

Middle placement Mobile

Parlando durante una visita a un centro vaccinale nel Buckinghamshire, Johnson ha affermato che la variante Omicron del Covid è “chiaramente più blanda” rispetto ad altri ceppi.

Dynamic 1

Tuttavia, ha aggiunto “non c’è dubbio che continuerà a crescere nel Paese”. “Penso che dobbiamo riconoscere che la pressione sul nostro Nhs, sui nostri ospedali, sarà considerevole nel corso delle prossime due settimane, e forse di più”, ha detto il premier.

“Ci sono ancora molte persone che hanno avuto due vaccini, ma non il terzo. Il terzo fa davvero una grande, grande differenza”, ha concluso.